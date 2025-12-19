Молдова повідомила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Через атаки РФ на Україну тимчасово не здійснюється рух транспорту та пішоходів на окремих пунктах пропуску в Одеській області. Молдовська сторона повідомила про закриття пунктів пропуску “Маяки – Удобне – Паланка” та “Старокозаче – Тудора”.
Про це повідомляє Державна митна служба України.
Через удар росіян по об’єкту критичної інфраструктури на Одещині зупинено рух автотрасою “Одеса – Рені”.
Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області.
Перевізникам та громадянам радять утримуватися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки. Для переміщення через державний кордон України доступні пункти пропуску на кордоні з Республікою Молдова в зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.
Для вантажів молдовська сторона пропонує використовувати пункти пропуску “Мамалига – Крива” та “Сокиряни – Окниця”.
Для пасажирського переміщення рекомендують використовувати пункти пропуску:
- “Бронниця – Унгурь”;
- “Вашківці – Гріменкеуць”;
- “Россошани – Брічень”;
- “Кельменці – Ларга”.
Наразі спостерігається перезавантаження транспортом на пункті пропуску “Могилів Подільський – Отач”.