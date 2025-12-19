Молдова повідомила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

Через атаки РФ на Україну тимчасово не здійснюється рух транспорту та пішоходів на окремих пунктах пропуску в Одеській області. Молдовська сторона повідомила про закриття пунктів пропуску “Маяки – Удобне – Паланка” та “Старокозаче – Тудора”.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Через удар росіян по об’єкту критичної інфраструктури на Одещині зупинено рух автотрасою “Одеса – Рені”.

Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області.

Перевізникам та громадянам радять утримуватися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки. Для переміщення через державний кордон України доступні пункти пропуску на кордоні з Республікою Молдова в зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.

Для вантажів молдовська сторона пропонує використовувати пункти пропуску “Мамалига – Крива” та “Сокиряни – Окниця”.

Для пасажирського переміщення рекомендують використовувати пункти пропуску:

“Бронниця – Унгурь”;

“Вашківці – Гріменкеуць”;

“Россошани – Брічень”;

“Кельменці – Ларга”.

Наразі спостерігається перезавантаження транспортом на пункті пропуску “Могилів Подільський – Отач”.