        Суспільство

        Молдова повідомила про закриття двох пунктів пропуску на кордоні з Україною

        Галина Шподарева
        19 Грудня 2025 12:32
        читать на русском →
        Пункт пропуску “Старокозаче – Тудора” / Фото: ДПСУ
        Пункт пропуску “Старокозаче – Тудора” / Фото: ДПСУ

        Через атаки РФ на Україну тимчасово не здійснюється рух транспорту та пішоходів на окремих пунктах пропуску в Одеській області. Молдовська сторона повідомила про закриття пунктів пропуску “Маяки – Удобне – Паланка” та “Старокозаче – Тудора”.

        Про це повідомляє Державна митна служба України.

        Через удар росіян по об’єкту критичної інфраструктури на Одещині зупинено рух автотрасою “Одеса – Рені”.

        Реклама
        Реклама

        Внаслідок цього тимчасово не здійснюється пропуск громадян і транспортних засобів через окремі пункти пропуску на українсько-молдовській ділянці державного кордону в Одеській області.

        Перевізникам та громадянам радять утримуватися від поїздок у цьому напрямку до стабілізації обстановки. Для переміщення через державний кордон України доступні пункти пропуску на кордоні з Республікою Молдова в зонах діяльності Вінницької та Чернівецької митниць.

        Для вантажів молдовська сторона пропонує використовувати пункти пропуску “Мамалига – Крива” та “Сокиряни – Окниця”.

        Для пасажирського переміщення рекомендують використовувати пункти пропуску:

        • “Бронниця – Унгурь”;
        • “Вашківці – Гріменкеуць”;
        • “Россошани – Брічень”;
        • “Кельменці – Ларга”.

        Наразі спостерігається перезавантаження транспортом на пункті пропуску  “Могилів Подільський – Отач”.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини