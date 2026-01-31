        Події

        У Молдові сталося аварійне відключення енергосистеми через проблеми в Україні

        Сергій Бордовський
        31 Січня 2026 11:57
        Ілюстративне фото з відкритих джерел
        У суботу, 31 січня, у Молдові сталося аварійне відключення електроенергетичної системи. Причиною стали серйозні проблеми в електромережі України.

        Як повідомили в міністерстві енергетики Молдови, о 10:42 за місцевим часом упала напруга на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулкенешти–МГРЕС, що призвело до аварійного відключення енергосистеми країни.

        Оператор системи передачі електроенергії Moldelectrica працює над усуненням наслідків аварії. У частині населених пунктів електропостачання вже відновлено.

        У міністерстві пообіцяли найближчим часом надати додаткову інформацію щодо ситуації.


