У Молдові сталося аварійне відключення енергосистеми через проблеми в Україні

У суботу, 31 січня, у Молдові сталося аварійне відключення електроенергетичної системи. Причиною стали серйозні проблеми в електромережі України.

Як повідомили в міністерстві енергетики Молдови, о 10:42 за місцевим часом упала напруга на лінії електропередачі 400 кВ Ісакча–Вулкенешти–МГРЕС, що призвело до аварійного відключення енергосистеми країни.

Оператор системи передачі електроенергії Moldelectrica працює над усуненням наслідків аварії. У частині населених пунктів електропостачання вже відновлено.

У міністерстві пообіцяли найближчим часом надати додаткову інформацію щодо ситуації.