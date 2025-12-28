Для ідентифікації ймовірних громадян України, загиблих у ДТП в Польщі, проведуть ДНК-експертизу

У Польщі внаслідок смертельної дорожньо-транспортної пригоди в Опольському воєводстві загинули шестеро людей, п’ятеро з яких, ймовірно, є громадянами України. Про це повідомляє польське видання RMF24.

Трагедія сталася у Святвечір вранці в населеному пункті Зелєнчице на відрізку дороги Стшелін–Бжег. Там лоб у лоб зіткнулися два легкові автомобілі. В одному з них, Volkswagen, перебували п’ятеро осіб, в іншому, Ford, — одна людина. Після зіткнення Volkswagen загорівся, унаслідок аварії загинули всі шестеро учасників ДТП.

Поліції вдалося того ж дня встановити особу водія Ford — ним виявився 59-річний мешканець Бжезького повіту. Особи людей, які перебували у Volkswagen, наразі залишаються невідомими. За словами речника окружної прокуратури в Ополе Станіслава Бара, йдеться, ймовірно, про громадян України, однак ця інформація потребує перевірки, оскільки ідентифікація ускладнена через повне згоряння автомобіля.

Реклама

Реклама

Для встановлення особистостей загиблих знадобляться генетичні та порівняльні дослідження. Очікується, що найближчим часом буде визначено дату проведення судово-медичної експертизи тіл загиблих.