Військові спростували заяви РФ про зачищення центру Костянтинівки (відео)

Командир 19-го армійського корпусу бригадний генерал Олександр Бакулін заперечив заяви РФ про нібито “зачистку” центру Костянтинівки. Він оприлюднив відео, записане у центральній частині міста.

Відео, записане військовим, публікує Генштаб ЗСУ.

“Генерали путінські доповіли своєму шефу, що вже зачищають центр Костянтинівки. Хто був у Костянтинівці, розуміє де я зараз знаходжусь. Ситуація така, що або я сам відбив наступ переважаючих сил противника, або російські генерали йому відверто брехали. Центр Костянтинівки ніхто не зачищає”, — сказав Бакулін.

Він підкреслив, що центр Костянтинівки зруйнований, але залишається під контролем України.

За даними Генштабу ЗСУ, на Костянтинівському напрямку сьогодні окупанти 12 разів намагалися просунутися у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.