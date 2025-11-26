США та Україна просуваються у переговорах щодо проєкту миру, але три ключові розбіжності залишаються — CNN

США та Україна просунулися в узгодженні формулювань нового проєкту для припинення війни. Однак між сторонами залишаються суттєві розбіжності, і остаточного тексту ще немає.

Прогрес у переговорах між США та Україною щодо формулювання нового проєкту для завершення війни є, але остаточний текст ще не погоджено. Про це повідомило джерело з прямим знанням перемовин, пише CNN.

За словами джерела, консенсус досягнуто щодо більшості пунктів документа, втім щонайменше у трьох критичних питаннях позиції сторін досі розходяться. У питанні про те, чи має Україна відмовитися від територій, які Росія анексувала, але не контролює, рішення поки не ухвалене: «Було б дуже неправильно казати, що ми маємо версію, яку приймає Україна», — зазначив співрозмовник.

У проєкті також передбачалося обмеження чисельності української армії до 600 тисяч військових відповідно до 28-пунктного плану, що просочився минулого тижня. Джерело повідомило, що була озвучена інша цифра, але Київ вимагає подальших змін.

Ще однією суперечливою умовою залишається вимога щодо відмови України від прагнення вступити до НАТО. Джерело наголосило, що це є неприйнятним, адже створює «поганий прецедент» і фактично дає Росії право вето на рішення Альянсу, членом якого вона не є.