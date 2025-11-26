Соціальна реклама

У серпні 2024 році на базі медичної роти бригади було сформовано патронатну службу — Азов Супровід. І ледь вона почала свою роботу, одразу до справи: 24 серпня 2024 року новостворена служба супроводжувала військових «Азову», звільнених з російського полону. Підтримка полонених — це лише один з багатьох видів допомоги, які здійснює команда. То що таке патронатна служба і як вона працює наразі?

Патронатна служба — потужна команда підтримки

Служба Супроводу Азов опікується військовослужбовцями 12-ї бригади спеціального призначення «Азов», ветеранами та їхніх рідних. Допомагає воїнам, які зазнали поранень, перебували в полоні, а також тим, хто потребує фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. Ідеться про багатоаспектну підтримку навіть у найскладніших ситуаціях:

Зустріч полонених. Медики, психологи та інші фахівці служби супроводу Азов забезпечують медичний огляд, надають речі першої потреби, дають відразу зв’язатися з родиною та побратимами, а також складають план подальшого лікування і реадаптації для кожного поверненого бійця. Робота з пораненими. Азов Супровід супроводжує поранених від моменту травми до повного одужання: контролюють лікування та переміщення по медичних закладах;

співпрацюють з фондами та організаціями для протезування;

забезпечують психологічну та фізичну реабілітацію. Адаптація психоемоційного стану. У команді працюють психологи, які надають індивідуальні та групові консультації, допомагають при ПТСР, посттравматичних реакціях. Важливим етапом такої роботи є відновлення сну, навчання методів саморегуляції. Соціальна інтеграція та навчання. Дехто відновлюється після поранень і повертається в стрій, декому треба шукати цивільну роботу. Тому патронатна служба Азову організовує навчання та перекваліфікацію: Курси водіїв, операторів БпЛА, навчання для роботи в штабі;

підготовку до цивільного працевлаштування;

підтримку ветеранів у пошуку нового місця служби або роботи. Підтримка родин військових. Патронатна служба також надає психологічну та юридичну допомогу рідним військовослужбовців. Зокрема інформує про стан бійця під час лікування, скеровує у питаннях документів тощо.

Опора для тих, хто бореться за свободу

Служба Супроводу Азов стала надійною підтримкою для військових, ветеранів та їхніх родин у найскладніші моменти життя. Вона підтримує тих, хто повертається з фронту або полону, тих, хто проходить лікування, реабілітацію, або адаптується до нових обставин. І наразі кожен, хто хоче допомагати нашим воїнам, може стати частиною цієї важливої справи. На сайті azov.care ви можете прочитати детальніше про роботу патронатної служби, долучитись донатом на реабілітацію військових. А також — ознайомитись з актуальними вакансіями. Можливо, саме ви станете одним з тих, хто створює опору для воїнів легендарного підрозділу.