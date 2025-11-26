Нічна атака рф: 72 дрони збито, зафіксовані влучання у 10 локаціях

Уночі проти 26 листопада Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 90 ударними дронами. Повітряні сили повідомили про збиття та подавлення 72 БпЛА.

У ніч на 26 листопада противник атакував двома балістичними ракетами «Іскандер-М» та 90 ударними БпЛА різних типів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Запуски ракет здійснювалися з Ростовської області РФ, а дрони запускали з напрямків Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського в тимчасово окупованому Криму. Близько 55 дронів були типу Shahed.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, станом на 09:00 збито або подавлено 72 ворожі БпЛА на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовані влучання ракет та 10 ударних дронів у 10 локаціях. Атака триває, у повітрі залишаються кілька ворожих БпЛА. Повітряні сили закликали громадян дотримуватися правил безпеки.