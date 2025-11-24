Атака по Харкову: удар дронами пошкодив електричну підстанцію

У Харкові під час масованої нічної атаки російські дрони суттєво пошкодили електричну підстанцію, а також житлову інфраструктуру у трьох районах міста. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов, зазначивши, що четверо людей загинули й 17 поранені.

Пошкоджена електропідстанція та десятки будинків: наслідки нічної атаки на Харків / Фото: Ігор Терехов/Telegram

Ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах. У Шевченківському районі дрони влучили в багатоквартирний будинок і приватні оселі, пошкодивши авто, фасади та вибивши вікна. Удар також зачепив лінію електропередач і дроти міського освітлення. На місці розгорнули мобільний ЦНАП, і вже відомо про одну людину, яка потребує відселення.

У Салтівському районі вибухи сталися поруч із житловими будинками та котеджним селищем. Вибуховою хвилею вибило вікна в одній зі шкіл. Тут також працюватиме мобільний ЦНАП на базі дитсадка.

За словами мера, суттєвих руйнувань зазнала електрична підстанція — пошкодження значні й потребують оперативного відновлення.

У Холодногірському районі постраждали цивільні підприємства, складські приміщення та об’єкти малого бізнесу. Майже на всіх локаціях удари спричинили масштабні пожежі.

Загалом у зоні ураження опинилися 40 житлових будинків, де пошкоджено понад 500 вікон. Дообстеження триває. Протягом ночі на місцях працювали рятувальники, медики, правоохоронці та комунальні служби.

Ігор Терехов подякував усім залученим службам і висловив співчуття родинам загиблих.