За добу на Сумщині п’ятеро поранених

Упродовж минулої доби війська рф здійснили 47 обстрілів території Сумської області, повідомляє Нацполіція. Під вогнем опинилися 39 населених пунктів. Ворог атакував громади різними видами озброєння, свідомо спрямовуючи удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.
- Сумська міська громада — внаслідок влучання безпілотника в автівку травмовано 17-річну дівчину та 20-річного хлопця. Також у результаті атаки дронів по місту пошкоджено 2 приватних будинки, легковий автомобіль та будівлю АЗС.
- Буринська громада — поранено 53-річного чоловіка, пошкоджено вантажний автомобіль.
- Середино-Будська громада — поранено працівницю пошти, пошкоджено два автомобілі.
- Тростянецька громада — поранено 56-річну жінку, пошкоджено 3 багатоквартирні будинки, адмінбудівлю та легковий автомобіль.
- Білопільська громада — пошкоджено приватний вантажний автомобіль та причіп.