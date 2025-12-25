За добу на Сумщині п’ятеро поранених

Війська РФ закріпилися та утримують позиції на півдні Грабовського на Сумщині

У порту Темрюка після атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами

Упродовж минулої доби війська рф здійснили 47 обстрілів території Сумської області, повідомляє Нацполіція. Під вогнем опинилися 39 населених пунктів. Ворог атакував громади різними видами озброєння, свідомо спрямовуючи удари по цивільній інфраструктурі та мирному населенню.