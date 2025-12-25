Командування Повітряних Сил: Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях

У ніч на 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

Ворог продовжує атаку безпілотниками.

