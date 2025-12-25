        Політика

        Командування Повітряних Сил: Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях

        Віктор Алєксєєв
        25 Грудня 2025 08:54
        Уламки “Шахеда”, який ніс керовану авіаційну ракету Р-60 класу «повітря-повітря». Архівне фото / Фото @sternenko
        У ніч на 25 грудня (з 19:00 24 грудня) противник атакував 131 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 90 із них – “шахеди”. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил ЗСУ.

        “За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 106 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
        Зафіксовано влучання 22 ударних БпЛА на 15 локаціях”, – йдеться у повідомленні.

        Ворог продовжує атаку безпілотниками.

