У порту Темрюка після атаки БпЛА загорілися резервуари з нафтопродуктами

У порту Темрюка в Краснодарському краї внаслідок атаки безпілотників сталося займання двох резервуарів з нафтопродуктами. Про це повідомив оперативний штаб Краснодарського краю, пише ASTRA.

За офіційною інформацією, загальна площа пожежі становила близько 2 тисяч квадратних метрів. До гасіння залучили 70 людей та 18 одиниць техніки, зокрема підрозділи ГУ МНС Росії по Краснодарському краю. Попередньо, постраждалих немає. На місці працюють спеціальні та екстрені служби.

Крім того, через атаку БпЛА зафіксовано пошкодження будівель і техніки сільськогосподарського підприємства у Щербиновському районі. У селі Ніколаєвка пошкоджено кілька виробничих будівель та одиниці сільськогосподарської техніки. Виниклі загоряння були оперативно ліквідовані, постраждалих немає.

