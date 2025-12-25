В Арканзасі виграли джекпот Powerball на $1,817 млрд

У штаті Арканзас розіграли джекпот лотереї Powerball на суму $1,817 млрд. Виграшний квиток був проданий на розіграш напередодні Різдва, що поклало край тримісячній серії без переможців головного призу, пише AP.

Виграшними стали числа 04, 25, 31, 52 і 59, а номер Powerball – 19. Через високі продажі квитків фінальна сума джекпоту перевищила попередні прогнози. Це другий за розміром лотерейний виграш в історії США та найбільший джекпот Powerball у 2025 році. Переможець може обрати одноразову грошову виплату в розмірі $834,9 млн.

За даними організаторів, це лише другий випадок, коли головний приз Powerball виграли за квитком, проданим в Арканзасі. Перший такий виграш був зафіксований у 2010 році. Востаннє джекпот Powerball розігрували напередодні Різдва у 2011 році.

Ймовірність виграшу головного призу в Powerball становить 1 до 292,2 млн. Квиток коштує $2, а лотерея проводиться у 45 штатах США, а також у Вашингтоні, Пуерто-Рико та на Віргінських островах.