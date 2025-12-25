Одеський зоопарк рятує птахів після розливу олії внаслідок російських атак

Одеський зоопарк долучився до порятунку птахів, які постраждали від розливу олії на узбережжі Чорного моря після російських ударів по Одещині. Про це повідомляють місцеві служби та зоозахисники, пише Reuters.

Розлив олії стався після атак минулого тижня, внаслідок яких, за словами голови Одеської ОВА Олега Кіпера, були пошкоджені резервуари зі соняшниковою олією в порту Південний. У результаті десятки птахів опинилися вкритими олією та втратили здатність рухатися.

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков пояснив, що через забруднення пір’я птахи не можуть літати або плавати, швидко втрачають рухливість і мерзнуть через холодну погоду. Найбільше постраждали велика та рогата пірникози, які особливо вразливі до такого типу забруднення.

Волонтери та працівники зоопарку очищають птахів від олії та надають їм необхідну допомогу в спеціально облаштованих пунктах реабілітації. Тим часом аварійні служби встановили плавучі загородження та залучили спеціалізовані судна для локалізації розливу. Роботу порту тимчасово обмежували.

Влада зазначає, що олія є органічною і з часом біологічно розкладеться, однак моніторинг і роботи з очищення тривають, щоб запобігти подальшому поширенню забруднення. Російська сторона ситуацію не коментувала, раніше заперечуючи удари по цивільній інфраструктурі.