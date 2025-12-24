Лисак назвав причину забруднення узбережжя Одеси

Забруднення узбережжя Одеси сталося внаслідок ворожої атаки по порту «Південний», під час якої загорілися контейнери з борошном та рослинною олією. Про це повідомив начальник Одеської МВА Сергій Лисак.

За офіційною інформацією, продукти горіння разом із рослинною олією потрапили в акваторію Чорного моря, що призвело до забруднення прибережної зони Одеси. У МВА зазначили, що рослинна олія у морській воді утворює плівку на поверхні, яка обмежує доступ кисню та світла для морських організмів і може спричинити їх загибель.

Моніторинг стану морської води здійснюють Державна екологічна інспекція та Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Ситуація перебуває на постійному контролі, про подальший перебіг робіт обіцяють інформувати додатково.

