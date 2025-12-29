Забруднення олією на узбережжі Одеси майже зникло – міськрада

Станом на 29 грудня ані в акваторії Чорного моря, ані на піщаній зоні більшості пляжів Одеси не виявили забруднення олією, витік якої стався після атак РФ на порт Південний. Водночас на окремих ділянках узбережжя залишаються незначні сліди забруднення.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Пляжі Одеси / Фото Одеська міськрада

За результатами екологічного моніторингу, проведеного 27 та 28 грудня, олійних забруднень не зафіксували на пляжах Ланжерон, Відрада, Дельфін, Аркадія, а також на території 15-ї та 16-ї станцій Великого Фонтану і біля ресторану YUG. На Інклюзивному пляжі на 11-й станції Великого Фонтану за візуальними спостереженнями залишаються лише дрібні розсіяні плями на воді.

У міськраді зазначили, що 26 грудня на пляжі Санторіні встановили бонові загородження, що дозволило суттєво зменшити рівень забруднення. Водночас окремі сліди олії там ще фіксуються.

Також повідомляється, що у вихідні дні загиблих птахів на узбережжі не виявили.

Нагадаємо, забруднення виникло після російської атаки на порт у місті Південне, внаслідок чого рослинна олія разом із продуктами горіння потрапила в Чорне море.