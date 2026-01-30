У Кремлі назвали дату, до якої на прохання Трампа не обстрілюватимуть Київ

Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого на прохання Трампа — з метою створення сприятливих умов для переговорів.

Про це повідомляє російська держагенція ТАСС з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

“Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися до 1 лютого від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для ведення переговорів”, — заявив Пєсков.

Також речник російського диктатора у відповідь на пропозицію поїхати до Києва нагадав, що це Зеленський просив зустрічі з Путіним, а не навпаки.

Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Володимиром Путіним у Москві або на території Білорусі є принципово неможливою та запросив російського диктатора приїхати до Києва, якщо той наважиться.