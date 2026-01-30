        Політика

        У Кремлі назвали дату, до якої на прохання Трампа не обстрілюватимуть Київ

        Галина Шподарева
        30 Січня 2026 12:24
        читать на русском →
        Дмитро Пєсков / Фото: ТАСС
        Дмитро Пєсков / Фото: ТАСС

        Росія погодилася утриматися від ударів по Україні до 1 лютого на прохання Трампа — з метою створення сприятливих умов для переговорів.

        Про це повідомляє російська держагенція ТАСС з посиланням на речника Путіна Дмитра Пєскова.

        “Трамп звернувся з особистим проханням до президента Путіна утриматися до 1 лютого від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для ведення переговорів”, — заявив Пєсков.

        Реклама
        Реклама

        Також речник російського диктатора у відповідь на пропозицію поїхати до Києва нагадав, що це Зеленський просив зустрічі з Путіним, а не навпаки.

        Нагадаємо, сьогодні Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із Володимиром Путіним у Москві або на території Білорусі є принципово неможливою та запросив російського диктатора приїхати до Києва, якщо той наважиться.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини