Негативні відгуки проти реальності: мій досвід роботи з Phoenix Project

Рік тому я відкрив інтернет-магазин товарів для дому. Намагався просувати сайт сам, але результат був так собі, та ще й витрачав на це багато часу.

В instagram натрапив на рекламу агентства Phoenix Project. Подивився акаунт: багато корисної інформації та кейси. Залишив заявку на безкоштовний аудит сайту — його зробили за 2 дні. У звіті було багато корисних порад, плюс полазив по відгуках — всі були хорошими, тому вирішив попрацювати з хлопцями.

Через деякий час натрапив на негатив про агентство. На той момент я пропрацював з компанією майже півроку і вже склав своє враження, тому мені є що розповісти.

По-перше, зустрічав кілька коментарів з приводу спілкування з менеджерами: довго відповідають, неможливо додзвонитися.

Це перше, що мене здивувало. Я ніколи не чекав відповіді більше 15 хвилин — на будь-які питання і уточнення реагували швидко, чітко і по суті. Жодного разу не було такого, що я сам комусь дзвонив, шукав, нагадував про себе. Спілкування завжди ввічливе, все намагаються пояснити так, щоб зрозумів людина, навіть далека від SEO.

По-друге, у відгуках зустрів інформацію, що агентство працює за одним шаблоном для всіх клієнтів і взагалі «нічого не робить».

Мені дали фахівця, який вже працював у моїй ніші і знав усі підводні камені. Мені не потрібно було пояснювати специфіку — буквально з перших хвилин ми говорили однією мовою.

Після консультації мені презентували індивідуальну стратегію, пояснили кожен пункт — що ми будемо робити і навіщо. Сильно сумніваюся, що це шаблон: було багато посилань на конкурентів і персональних рекомендацій щодо сайту.

По-третє, деякі клієнти скаржилися, що немає жодного звіту — мовляв, взагалі незрозуміло, чим агентство займається і що це дає.

Щотижня у мене був дзвінок з менеджером — мені показували, що зробили, який результат. Перший раз виникло кілька питань, але все пояснили буквально «на пальцях» і після цього вже знав, що до чого.

Ще один момент, який мене збентежив у відгуках — відмовки менеджера на питання «Чому немає результату?».

У мене все було прямо навпаки. Я ніколи не отримував шаблонних відписок на кшталт «треба почекати» — найчастіше менеджер сам говорив, де процес буксує. Більш того, він відразу пропонував варіант, як це виправити. Проблеми траплялися рідко, але найчастіше ми їх обговорювали навіть до того, як я їх помічав.

І нарешті найважливіше — що за результатами?

Є відчуття, що погані відгуки писалися під копірку: півроку чекав ефект від роботи, а мене годували сніданками. У підсумку нічого не змінилося або стало гірше.

Я не буду довго розписувати, які хлопці молодці. Давайте просто подивимося на результати за 3 місяці:

Органіка зросла на 220% — з 10 тис. до 32 тис.

Кліки піднялися на 12% 11 тис. — до 12,5 тис.

Позиції в ТОП-3 піднялися на 181% — з 400 до 1100

Заявки почали надходити вже на другий місяць просування, а на третій їх стало вдвічі більше, ніж до роботи з агентством. Ми працюємо разом півроку і я жодного разу не зіткнувся з тим, що було у відгуках — некомпетентність, ігнор, порожні обіцянки або замовчування проблем.

Так, мені ніхто не обіцяв шаленого зростання лідів за перший місяць — я на це і не розраховував. Замість «золотих гір» я отримав зрозумілу і робочу стратегію, яка принесла свої плоди.

Чомусь багато хто думає, що SEO повинно принести х5 лідів вже на другий тиждень роботи. Якщо чекати таких результатів, можна натрапити на справжніх шахраїв, які обіцяють швидко вирішити всі проблеми, а потім розводять руками.

Особисто я всім задоволений — трафік і заявки зростають, виручка збільшується. У спілкуванні теж ніяких проблем: менеджер завжди на зв’язку і відповідає на питання зрозумілою мовою.