Удар по маршрутному автобусу в Херсоні: одна людина загинула, п’ятеро поранені

Вдень 30 січня російські війська обстріляли маршрутний автобус із пасажирами у Херсоні. Одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.

Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.

Чергового удару по середмістю Херсона окупанти завдали близько опівдня. Під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапив маршрутний автобус, яким їхали семеро пасажирів та водій.

Реклама

Реклама

“Внаслідок влучання 48-річний керманич загинув на місці. П’ятеро пасажирів – троє жінок і двоє чоловіків – отримання поранення різного ступеня тяжкості й перебувають у лікарнях”, – розповіли в поліції.

За попередньою інформацією, у пасажирок віком 36, 60 та 73 роки діагностували контузії, мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їх стан медики оцінюють як середній.

Хлопці віком 19 та 18 років дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони перебувають у важкому стані.