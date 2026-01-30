Удар по маршрутному автобусу в Херсоні: одна людина загинула, п’ятеро поранені

Вдень 30 січня російські війська обстріляли маршрутний автобус із пасажирами у Херсоні. Одна людина загинула, ще п’ятеро зазнали поранень.
Про це повідомили в ГУНП в Херсонській області.
Чергового удару по середмістю Херсона окупанти завдали близько опівдня. Під обстріл із реактивних систем залпового вогню потрапив маршрутний автобус, яким їхали семеро пасажирів та водій.
“Внаслідок влучання 48-річний керманич загинув на місці. П’ятеро пасажирів – троє жінок і двоє чоловіків – отримання поранення різного ступеня тяжкості й перебувають у лікарнях”, – розповіли в поліції.
За попередньою інформацією, у пасажирок віком 36, 60 та 73 роки діагностували контузії, мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Їх стан медики оцінюють як середній.
Хлопці віком 19 та 18 років дістали мінно-вибухові травми та осколкові поранення. Наразі вони перебувають у важкому стані.