Потрійна ДТП на Абранському перевалі: загинули двоє людей

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області .

Сьогодні, 30 січня, о 11:32, на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинули двоє людей, зазнала травм дитина.