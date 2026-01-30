        Події

        Потрійна ДТП на Абранському перевалі: загинули двоє людей

        Галина Шподарева
        30 Січня 2026 13:17
        Двоє людей загинули у ДТП на Закарпатті / Фото: ГУНП в Закарпатській області
        Двоє людей загинули у ДТП на Закарпатті / Фото: ГУНП в Закарпатській області

        Сьогодні, 30 січня, о 11:32, на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинули двоє людей, зазнала травм дитина.

        Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

        На Абранському перевалі зіткнулися дві вантажівки та легковий автомобіль.

        Унаслідок зіткнення загинули двоє людей. Неповнолітню дівчинку з легкового авто госпіталізували.

        На місці події працює слідчо-оперативна група Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та документують обставини аварії.

        Рух транспорту на цій ділянці дороги наразі ускладнений.

        Наслідки ДТП на Закарпатті / Фото: ГУНП в Закарпатській області

