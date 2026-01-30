Потрійна ДТП на Абранському перевалі: загинули двоє людей

Сьогодні, 30 січня, о 11:32, на Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автомобілів. Внаслідок аварії загинули двоє людей, зазнала травм дитина.
Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.
На Абранському перевалі зіткнулися дві вантажівки та легковий автомобіль.
Унаслідок зіткнення загинули двоє людей. Неповнолітню дівчинку з легкового авто госпіталізували.
На місці події працює слідчо-оперативна група Відділення поліції № 2 Мукачівського районного управління поліції. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та документують обставини аварії.
Рух транспорту на цій ділянці дороги наразі ускладнений.