Резонансне вбивство на Харківщині: трьох підлітків засудили до 12 років ув’язнення

У Харківській області суд визнав винними трьох неповнолітніх у жорстокому вбивстві 62-річного чоловіка та призначив їм покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Берестинської окружної прокуратури суд визнав винними трьох ліцеїстів в умисному вбивстві, вчиненому з хуліганських мотивів за попередньою змовою групою осіб.

Прокурори довели, що у лютому 2024 року в місті Красноград, яке нині має назву Берестин, троє підлітків віком 14 та 15 років перебували в місцевому парку. Побачивши 62-річного чоловіка, вони приховали обличчя, наздогнали його та спільно напали. Підлітки завдали потерпілому численних ударів по всьому тілу, стрибали на ньому та били взутими ногами по ребрах і голові.

Свої дії вони супроводжували сміхом і жартами, зокрема словами про крематорій та фразами «досить, а то помре». Після нападу підлітки залишили чоловіка без допомоги та втекли. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці події.

Під час досудового розслідування встановлено, що напад було зафіксовано на відео. Запис згодом оприлюднили в Telegram-каналі, де поширюється контент із пропагандою субкультури скінхедів і насильства. Найстарший із засуджених після затримання повідомив, що вважає себе учасником цього руху та має однодумців у Києві. Саме з цієї причини, за даними слідства, вбивство знімали від початку до кінця.

Підлітків затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Попри те, що вони не визнали своєї вини, зібрані стороною обвинувачення докази були повністю підтверджені в суді.

Трьох неповнолітніх визнано винними за пунктами 7 та 12 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. До набрання вироком законної сили засуджені перебуватимуть під вартою.