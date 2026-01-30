У Москві підліток убив співробітника Роскомнадзору

У Москві підліток смертельно поранив співробітника Роскомнадзору, після чого державним і лояльним до Кремля медіа рекомендували не висвітлювати цю подію.

Як повідомляють телеграм-канал ВЧК-ОГПУ та видання «Медуза», інцидент стався під час виходу працівника Роскомнадзору з офісу. За наявною інформацією, школяр ударив чоловіка ножем у груди. Про подію автори ВЧК-ОГПУ дізналися випадково, звернувши увагу на допис у соціальних мережах жінки, яка шукала адвоката для свого сина.

За словами жінки, у матеріалах справи йдеться про обвинувачення за статтею про умисне вбивство з мотивів політичної ненависті. Слідство, за її твердженням, вважає підлітка переконаним противником діяльності Роскомнадзору. Згодом цей допис було видалено.

Після цього журналісти з’ясували, що підозрюваний вів ютуб-канал, цікавився комп’ютерними іграми та анімацією. У навчальному закладі повідомили, що він перестав відвідувати заняття. ВЧК-ОГПУ стверджує, що підлітка заарештовано.

Згідно з витоками даних, проаналізованими виданням «Агентство» та ВЧК-ОГПУ, загиблий Олеусій Бєляєв працював у Роскомнадзорі близько десяти років і на момент нападу обіймав посаду начальника відділу контролю і нагляду у сфері зв’язку. Підрозділ, яким він керував, займався перевіркою технічних засобів протидії загрозам, що використовуються для блокування інтернет-ресурсів.

«Агентство» також звертає увагу, що ідентифікаційний номер платника податків Бєляєва був визнаний недійсним 19 січня, у день ймовірного вбивства. Журналісти намагалися зв’язатися з імовірним братом загиблого, однак відповіді не отримали. Передбачуваний керівник управління Роскомнадзору заявив, що не знає такої особи.

За інформацією «Медузи», 19 січня лояльним до Кремля медіа рекомендували не публікувати матеріали про вбивство співробітника Роскомнадзору.