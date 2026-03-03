Зеленський підписав указ про звільнення заступника голови ОП Ігоря Брусила та призначив його послом в Італії

Президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Брусила з посади заступника керівника Офісу президента. Іншим указом Брусила призначено послом України в Італії.

Про це йдеться в указах №216/2026 та №217/2026.

“Призначити Брусило Ігоря Миколайовича надзвичайним і повноважним послом України в Італійській Республіці”, — йдеться у другому документі.

Ігор Брусило обіймав посаду заступника голови Офісу президента з 2021 року.

Народився у 1980 році. Закінчив з відзнакою Київський національний університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “Переклад” та Українську академію зовнішньої торгівлі за спеціальністю “Міжнародне право”.

Професійну діяльність розпочав у 2002 році на посаді головного консультанта Адміністрації Президента України. З 2005 року обіймав посади головного консультанта та заступника завідувача відділу Апарату Верховної Ради України.

У 2007 році став третім, а згодом другим секретарем Посольства України в Італійській Республіці. З 2011 року — заступник завідувача відділу Апарату Верховної Ради України.

У 2012–2021 роках працював головним консультантом, завідувачем відділу, заступником Керівника Департаменту, першим заступником Керівника Служби та Керівником Служби Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України.

Указом Президента України від 17 березня 2021 року призначений Заступником Керівника Офісу Президента України.