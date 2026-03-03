На Вінниччині директор психоневрологічного інтернату використовував підопічних як безоплатну робочу силу

У Вінницькій області викрили директора психоневрологічного інтернату, який змушував підопічних працювати на приватних осіб. Посадовцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
За даними слідства, з жовтня 2025 по лютий 2026 року щонайменше шестеро чоловіків працювали на сільгосппідприємствах, де копали землю та фасували зерно.
“Директор свідомо використовував вразливий стан для власної вигоди, ігноруючи необхідність належного догляду”, – йдеться в повідомленні.
Посадовцю повідомлено про підозру у торгівлі людьми, вчиненій щодо кількох осіб із використанням їхнього вразливого стану (ч. 2 ст. 149 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 332 тис. гривень.
Під час обшуків за місцем роботи та проживання підозрюваного вилучено бухгалтерську і медичну документацію, мобільні телефони та інші речові докази. Тривають заходи щодо встановлення кількості потерпілих.