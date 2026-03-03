На Закарпатті п’яний водій протаранив відбійник: одна з пасажирок у реанімації

У Берегівському районі Закарпатської області затримали водія Volkswagen Golf, який у стані алкогольного сп’яніння скоїв аварію з постраждалими. У результаті одна з пасажирок авто потрапила у реанімацію, інша дістала незначні травми.
Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.
Повідомлення про ДТП в селі Сільце Берегівського району надійшло до поліції 2 березня.
26-річний житель села Заріччя, керуючи автомобілем Volkswagen, не впорався з керуванням та врізався у металевий відбійник на мосту.
На момент аварії в салоні авто окрім водія перебували дві жінки.
Внаслідок зіткнення одна з пасажирок отримала тяжкі травми та була госпіталізована до реанімаційного відділення лікарні. Іншій пасажирці медики надали необхідну допомогу на місці, після чого її відпустили на амбулаторне лікування – розповіли в поліції.
Поліцейські освідували водія та виявили у нього 0,86 проміле алкоголю в крові.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, що заподіяли потерпілій тяжке тілесне ушкодження, слідчі Берегівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України. Фігуранта наразі затримано в порядку статті 208 КПК України. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.