        Суспільство

        Новим очільником Харківської обласної прокуратури призначили Юрія Папушу: що про нього відомо

        Галина Шподарева
        18 Лютого 2026 18:26
        читать на русском →
        Юрій Папуша / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
        Юрій Папуша / Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура

        Від 18 лютого 2026 року Харківську обласну прокуратуру очолює Юрій Папуша, який замінив на цій посаді Аміла Омарова.

        Про зміну керівництва повідомили речниця облпрокуратури Валерія Чиріна.

        Юрій Папуша народився у 1990 році, закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого та розпочав роботу в органах прокуратури як слідчий Київської прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері Центрального регіону України. Надалі працював на посадах у військових прокуратурах Центрального та Південного регіонів, а також у прокуратурі Одеської області, де обіймав керівні посади окружного рівня.

        Реклама
        Реклама

        У 2025–2026 роках очолював Дніпропетровську обласну прокуратуру, а в січні–лютому 2026 року був заступником керівника Київської міської прокуратури.

        Причину кадрових змін в Офісі генпрокурора поки не коментували.

        Нагадаємо, Аміл Омаров був призначений керівником Харківської обласної прокуратури 2 липня 2025 року. Рішення про його відставку ухвалили у 16 лютого 2026 року.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини