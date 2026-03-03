The Financial Times: ЄС вимагає від України надати доступ до нафтопроводу “Дружба”

Європейський Союз закликає Україну дозволити інспекцію пошкодженого трубопроводу “Дружба”, яким російська нафта транспортується до Угорщини та Словаччини. Київ заявляє про серйозні руйнування після російського авіаудару, тоді як Будапешт і Братислава звинувачують його в навмисному перекритті поставок.

Про це пише The Financial Times.

Україна перебуває під тиском у зв’язку з вимогою дозволити ЄС провести інспекцію пошкодженого трубопроводу, по якому російська нафта надходить до Угорщини та Словаччини, оскільки дві прокремлівські країни звинувачують Київ у перебільшенні наслідків атаки Москви — попри те, що, за словами українських чиновників, є докази масштабних руйнувань.

Україна заявляє, що їй потрібен час для ремонту трубопроводу “Дружба”, і надала докази пошкоджень від російського авіаудару в січні, але Угорщина і Словаччина стверджують, що Київ навмисно перекрив його. Угорщина відклала затвердження кредиту ЄС для України до його відновлення і запропонувала направити в Україну місію з встановлення фактів разом зі Словаччиною.

За словами п’яти дипломатів і чиновників ЄС, деякі проукраїнські уряди країн ЄС і Європейська комісія також просять Київ дозволити візит, щоб довести, що вони намагаються відновити постачання нафти. Двоє з них заявили, що президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен і президент Європейської ради Антоніу Кошта під час свого візиту до Києва в четверту річницю конфлікту в Україні спеціально просили київське керівництво надати їм доступ до нафтопроводу “Дружба” для незалежної оцінки збитків, але отримали відмову.

Суперечка загострилася на тлі різкого зростання цін на енергоносії після військових дій США та Ізраїлю проти Ірану, які порушили світові поставки нафти і газу. І вона загострилася, оскільки Київ продовжує відмовляти європейським інспекторам у доступі.

Один високопоставлений дипломат ЄС заявив, що Київ “забив автогол”, давши Угорщині привід заблокувати кредит.

“Ми не можемо сказати, чи є пошкодження чи ні. Є дуже прості способи задокументувати це і показати, що вони докладають усіх зусиль для ремонту. Вони цього не зробили”, — заявили вони.

Високопоставлений український чиновник, близький до президента Володимира Зеленського, спростував припущення про те, що Київ затягує процес, заявивши, що фахівці з української державної енергетичної компанії “Нафтогаз” надали європейським колегам докази того, що “Дружба” отримала серйозні пошкодження.