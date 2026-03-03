Військових на Львівщині, Рівненщині та Волині підозрюють у вимаганні грошей за “спокійну службу”

Правоохоронці викрили та припинили три схеми отримання неправомірної вигоди, організовані військовими на Львівщині, Рівненщині та Волині. Підозру повідомлено підполковнику, старшому лейтенанту та водію-механіку військової частини.

Про це повідомляє Спецпрокуратура Західного регіону.

За даними слідства, начальник фізичної підготовки і спорту військової частини у Львівській області з листопада 2024 року по лютий 2026 року систематично вимагав та щомісяця отримував від солдата 10 тисяч гривень. За ці кошти він не створював штучних перешкод під час проходження служби та не ініціював переведення військовослужбовця до іншого місця, зокрема в район ведення бойових дій.

Колишній офіцер РТЦК з Волині, який нині обіймає посаду начальника відділення підрозділу соціального супроводу ЗСУ, за версією слідства, вимагав гроші за вплив на службових осіб військової частини з метою переведення солдата до тилового підрозділу на Рівненщині. Вартість такої “послуги” він оцінив щонайменше у 5 тисяч доларів.

Водій-механік військової частини з Волинської області, отримував 2 тисячі доларів від військовослужбовців, які перебували у статусі СЗЧ, обіцяючи сприяти їх переведенню до тилових частин на території Волині. Він запевняв, що вплине на відповідальних осіб і “вирішить питання”.

Під процесуальним керівництвом спеціалізованих прокуратур у сфері оборони Західного регіону злочинні схеми задокументовано, а військових затримано. Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 368 КК України та ч. 3 ст. 369-2 КК України. Суд обрав усім тримання під вартою як запобіжний захід.