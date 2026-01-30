Масові замінування у Києві та 21 області: поліція отримала 2000 повідомлень

30 січня, починаючи з 9:30, на електронні адреси органів державної влади, місцевого самоврядування, навчальних закладів, підприємств, установ та організацій, банківських установ, розважальних закладів й інших об’єктів почали надходити масові повідомлення про замінювання.

Про це повідомили в Нацполіції України.

Станом на 12:10 до підрозділів поліції надійшло понад 2000 повідомлень про замінування у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій, Чернігівській областях, а також у Києві.

За даними правоохоронців, майже 30% повідомлень вже відпрацьовано.

“На цих об’єктах інформація не підтвердилася”, – йдеться в повідомленні.

Триває перевірка інших об’єктів.