У Мукачеві жінка знайшла під своєю автівкою гранату

Сьогодні вранці, 22 вересня, до поліції звернулася 27-річна жителька Мукачева, яка виявила підозрілий предмет під своїм автомобілем Skoda, припаркованим у дворі багатоповерхівки.

Про це повідомили в ГУНП в Закарпатській області.

На місце виїхала слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Під час огляду поліцейські вилучили з-під автомобіля предмет, схожий на гранату.

“Фахівці встановили, що це тренувальна граната, яка перебуває у вільному продажі”, – розповіли в поліції.

Під час проведення огляду на території подвір’я було виявлено фрагменти ще однієї імітаційної гранати, яку, ймовірно, застосували напередодні. Заявниця розповіла, що ввечері чула звук, схожий на вибух петарди.

Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події та встановлюють причетних. Слідчі визначають правову кваліфікацію події.