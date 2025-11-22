Венс розкритикував опонентів “мирного плану”: “Це фантазія, що перемога прийде лише від грошей і зброї”

Віцепрезидент США Джей Ді Венс окреслив принципи, за якими має будуватися мирний план між Україною та Росією. Він заявив, що мир має зупинити вбивства, зберегти суверенітет України та бути прийнятним для обох сторін.

Будь-який мирний план між Україною та Росією має відповідати трьом ключовим критеріям, заявив віцепрезидент США Джей Ді Венс у дописі в мережі Х. На його думку, угода повинна зупинити загибель людей, гарантувати збереження українського суверенітету та забезпечити, щоб війна не почалася знову.

Венс додав, що мирні домовленості мають бути прийнятними як для України, так і для Росії. Він розкритикував опонентів нинішніх напрацювань Білого дому, заявивши, що більшість критики ґрунтується або на нерозумінні мирного плану, або на хибному уявленні про ситуацію на полі бою.

Політик також застеріг від «фантазії», що перемогу можна досягти, просто надаючи більше грошей, зброї чи запроваджуючи нові санкції. За його словами, мир не принесуть «політики, які живуть у вигаданому світі», а може бути досягнутий «розумними людьми, які живуть у реальному світі».