Переговори США і Росії щодо України зайшли в глухий кут — Clash Report

Переговори між США та Росією щодо завершення війни в Україні тривають, однак залишаються без прориву через розбіжності щодо територій і гарантій безпеки, повідомляє Clash Report. Дипломатичні контакти, які розпочалися в середині грудня в Москві, нині продовжуються в Маямі та мають характер окремих зустрічей США з російською стороною та з українсько-європейською делегацією.

За даними видання, переговори, що тривали з 19 по 22 грудня, сторони описують як «конструктивні» та «продуктивні», однак без зближення позицій. Тристоронній формат за участю США, Росії та України наразі не планується, а американська сторона наголошує, що Москва має спершу відповісти на питання безпеки України.

В основі обговорень перебуває підготовлений США мирний план, який спочатку складався з 28 пунктів, а згодом був скорочений до 19. Документ охоплює питання контролю над територіями, розширення НАТО, механізмів припинення вогню, санкцій та післявоєнних гарантій безпеки. Російська сторона заявила, що частина положень є прийнятною, водночас запропоновані Україною та європейськими партнерами правки в Кремлі назвали такими, що «не покращують» перспективи домовленостей.

Ключовою перепоною залишаються територіальні питання. Росія наполягає на визнанні контролю над Кримом і окупованими районами сходу та півдня України, тоді як Київ вимагає відновлення кордонів 1991 року. Компромісу з цього приводу досягти не вдалося.

Окрім цього, сторони обговорюють майбутню безпекову модель України, зокрема ідею відтермінування членства в НАТО на 10–20 років в обмін на альтернативні гарантії, а також можливе пом’якшення санкцій і питання заморожених російських активів. Конкретних термінів, дат самітів або домовленостей про припинення вогню наразі не оголошено, а сам процес учасники розглядають як підготовчий, а не вирішальний.