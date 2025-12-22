        Політика

        Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, зокрема осіб із Китаю та російської воєнної промисловості

        Сергій Бордовський
        22 Грудня 2025 14:22
        Зеленський: до кінця року буде кілька нових санкційних рішень проти Росії та її партнерів / Фото: ОПУ
        Зеленський: до кінця року буде кілька нових санкційних рішень проти Росії та її партнерів / Фото: ОПУ

        Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року Україна готує ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. За його словами, буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, які працюють із російською воєнною промисловістю, зокрема не лише з Росії, а й з Китаю.

        Глава держави зазначив, що окремі санкційні кроки готуються і проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив через масову культуру, а також проти спортсменів, які використовують свої кар’єри та увагу до спорту для глорифікації агресії РФ.

        Зеленський також повідомив про роботу з європейськими структурами над деталями 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, ключовою метою якого є посилення тиску на енергетичні активи Володимира Путіна та пов’язаних із ним олігархів. Окрім цього, готується новий санкційний пакет Канади. Президент додав, що Україна продовжить синхронізацію санкцій, а відповідні рішення РНБО України та укази очікуються найближчим часом.

