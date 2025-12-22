Зеленський анонсував нові санкції проти РФ, зокрема осіб із Китаю та російської воєнної промисловості

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що до кінця року Україна готує ще кілька санкційних рішень проти російських суб’єктів і тих, хто допомагає російській агресії. За його словами, буде щонайменше один пакет санкцій проти осіб, які працюють із російською воєнною промисловістю, зокрема не лише з Росії, а й з Китаю.

Глава держави зазначив, що окремі санкційні кроки готуються і проти тих, хто виправдовує російську агресію та просуває російський вплив через масову культуру, а також проти спортсменів, які використовують свої кар’єри та увагу до спорту для глорифікації агресії РФ.

Зеленський також повідомив про роботу з європейськими структурами над деталями 20-го пакета санкцій Європейського Союзу, ключовою метою якого є посилення тиску на енергетичні активи Володимира Путіна та пов’язаних із ним олігархів. Окрім цього, готується новий санкційний пакет Канади. Президент додав, що Україна продовжить синхронізацію санкцій, а відповідні рішення РНБО України та укази очікуються найближчим часом.

