В Армія+ додали посвідчення військового, яке можна показувати на блокпостах

У застосунку для військовослужбовців “Армія+” додали нові функції: відтепер доступне посвідчення захисника чи захисниці, яким можна користуватися на блокпостах.

Про це повідомили в Міноборони.

Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу Армія ID. Тепер у ньому доступний не лише унікальний 9-значний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

Реклама

Реклама

Посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок, зокрема на блокпостах. В Армія ID відтепер є фото та базова інформація за QR-кодом, відсканувавши який представники ТЦК та СП або ВСП можуть отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю.

Також запустили інформаційну стрічку “Пульс” із поясненнями прав і можливостей, практичними порадами й корисним досвідом для військових. Наприклад, яка відпустка гарантована військовим та як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

Додали й розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

За даними міноборони, вже понад 1 мільйон військових авторизовані в “Армія+”.