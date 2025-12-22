        Техно

        В Армія+ додали посвідчення військового, яке можна показувати на блокпостах

        Галина Шподарева
        22 Грудня 2025 18:05
        читать на русском →
        Посвідчення військового в "Армія+" / Скриншот
        Посвідчення військового в "Армія+" / Скриншот

        У застосунку для військовослужбовців “Армія+” додали нові функції: відтепер доступне посвідчення захисника чи захисниці, яким можна користуватися на блокпостах.  

        Про це повідомили в Міноборони.

        Одним із ключових оновлень стало розширення функціоналу Армія ID. Тепер у ньому доступний не лише унікальний 9-значний ID-номер для подання рапортів, а й посвідчення захисника чи захисниці для підтвердження статусу військовослужбовців.

        Посвідчення не замінює паперові військово-облікові документи, але допоможе під час перевірок, зокрема на блокпостах. В Армія ID відтепер є фото та базова інформація за QR-кодом, відсканувавши який представники ТЦК та СП або ВСП можуть отримати дані про військовослужбовця чи військовослужбовицю.

        Також запустили інформаційну стрічку “Пульс” із поясненнями прав і можливостей, практичними порадами й корисним досвідом для військових. Наприклад, яка відпустка гарантована військовим та як розрахувати надбавку за бойову вислугу років.

        Додали й розділ сповіщень з важливими повідомленнями та статусами рапортів за весь час.

        За даними міноборони, вже понад 1 мільйон військових авторизовані в “Армія+”.


