Підрозділи ДПСУ долучились до проєкту “Контракт 18-24: Дрони”

Підрозділи Державної прикордонної служби України приєдналися до розширеного проєкту “Контракт 18-24” і відкрили набір на посади у сфері БПЛА.

Зокрема, долучитися можна до підрозділів БпАК «ФЕНІКС», «ПРАЙМ», «ФУРІЯ», «СТРІКС», «АКВІЛА», «ХИМЕРА» та «КАРАЮЧА ТІНЬ».

Основні вимоги до кандидатів:

вік від 18 до 24 років,

громадянство України.

Контракт укладається на два роки після чого починається тримісячна посилена підготовка. Військовослужбовці отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень на місяць, а також додаткові виплати за виконання бойових завдань.

Крім того, передбачена винагорода у розмірі одного мільйона гривень: 200 тисяч виплачуються одразу, решта — частинами.

Після завершення контракту учасники матимуть низку соціальних гарантій. Зокрема, вони звільняються від призову протягом року, можуть навчатися за державною квотою, скористатися іпотекою під 0% за програмою “єОселя” та отримують право на виїзд за кордон. Також гарантується безкоштовне медичне забезпечення та повний соціальний пакет.

Подати заявку можна через рекрутингові підрозділи ДПСУ, у паперовій чи електронній формі, на сайті 18-24.dpsu.gov.ua або у застосунку «Резерв+».

У межах проєкту триває набір до бригад «Гарт», «Помста», «Форпост» та «Сталевий кордон».