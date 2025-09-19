Підрозділи ДПСУ долучились до проєкту “Контракт 18-24: Дрони”

Підрозділи Державної прикордонної служби України приєдналися до розширеного проєкту “Контракт 18-24” і відкрили набір на посади у сфері БПЛА.
Зокрема, долучитися можна до підрозділів БпАК «ФЕНІКС», «ПРАЙМ», «ФУРІЯ», «СТРІКС», «АКВІЛА», «ХИМЕРА» та «КАРАЮЧА ТІНЬ».
Основні вимоги до кандидатів:
- вік від 18 до 24 років,
- громадянство України.
Контракт укладається на два роки після чого починається тримісячна посилена підготовка. Військовослужбовці отримуватимуть грошове забезпечення до 120 тисяч гривень на місяць, а також додаткові виплати за виконання бойових завдань.
Крім того, передбачена винагорода у розмірі одного мільйона гривень: 200 тисяч виплачуються одразу, решта — частинами.
Після завершення контракту учасники матимуть низку соціальних гарантій. Зокрема, вони звільняються від призову протягом року, можуть навчатися за державною квотою, скористатися іпотекою під 0% за програмою “єОселя” та отримують право на виїзд за кордон. Також гарантується безкоштовне медичне забезпечення та повний соціальний пакет.
Подати заявку можна через рекрутингові підрозділи ДПСУ, у паперовій чи електронній формі, на сайті 18-24.dpsu.gov.ua або у застосунку «Резерв+».
У межах проєкту триває набір до бригад «Гарт», «Помста», «Форпост» та «Сталевий кордон».