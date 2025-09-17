Українці віком від 60 років отримали можливість підписати контракт із ЗСУ: які умови

Громадяни України віком від 60 років можуть підписати контракт зі Збройними силами. Територіальні центри комплектування отримали алгоритм дій зарахування таких людей на службу.

Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.

Ініціатор відповідного законопроєкту нардеп Костенко вважає, що це можливість для залучення досвідчених і відповідальних українців до захисту України попри вік.

Закон №13229 передбачає, що під час воєнного стану чоловіки та жінки, які досягли 60-річного віку, зможуть вступати на військову службу за контрактом. Умова – медкомісія має визнати їх придатними до служби за станом здоров’я.

Укладання контракту можливе лише за письмової згоди командира військової частини. У випадку, якщо кандидат – офіцер, його кандидатуру має додатково погодити Генштаб або керівний орган військового формування.

“До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів”, – написав Костенко.