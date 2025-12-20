Українські дрони вдарили по кораблю РФ “Охотнік” і буровій платформі “Лукойлу” в Каспійському морі

У ніч на 19 грудня Сили оборони України уразили військовий корабель РФ проєкту 22460 «Охотнік», який патрулював у Каспійському морі, повідомляє Генштаб ЗСУ. Декілька українських дронів влучили у судно поблизу нафтогазової видобувної платформи, ступінь пошкоджень і бортовий номер корабля уточнюються.

Також було уражено бурову платформу на нафтогазовому родовищі імені Філановського в Каспійському морі, яка належить компанії Лукойл. Платформа забезпечує видобуток нафти й газу та була задіяна в забезпеченні збройних сил РФ, подальша спроможність її функціонування і масштаб збитків уточнюються.

Окрім цього, нещодавно уражено радіолокаційну систему РСП-6М2 у районі Красносільського на тимчасово окупованій території Крим. Система призначена для регулювання руху повітряних суден, зокрема для точного заходу на посадку в умовах поганої видимості.

