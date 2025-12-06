У День ЗСУ шість полковників отримали від Зеленського звання бригадного генерала

Президент України Володимир Зеленський у День Збройних сил України присвоїв звання бригадного генерала шістьом полковникам. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ з посиланням на оприлюднені укази глави держави.

Володимир Зеленський підписав шість указів про присвоєння чергових військових звань у День Збройних сил України.

Відповідно до указу №903/2025 від 6 грудня 2025 року звання бригадного генерала присвоєно полковнику Юрію Любльці — начальнику Головного управління справами Міністерства оборони України.

Указом №904/2025 це звання отримав полковник Віталій Пазевич — начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ.

Згідно з указом №905/2025 звання бригадного генерала присвоєно полковнику Павлу Процюку, командиру 12 армійського корпусу Сухопутних військ.

Указ №906/2025 надав відповідне звання полковнику Віктору Бригинцю — начальнику Об’єднаного штабу та заступнику командувача об’єднаних сил.

Також звання бригадного генерала отримав полковник Дмитро Ткаченко — заступник начальника Обʼєднаного штабу Командування обʼєднаних сил, відповідно до указу №907/2025.

Шостим офіцером, кому президент присвоїв генеральське звання, став полковник Василь Сиротенко — начальник інженерних військ та управління інженерних військ Командування Сил підтримки ЗСУ. Це визначено указом №908/2025.