Внаслідок нічної атаки є знеструмлені споживачі в 6 областях — Міненерго

Міненерго повідомило про значні пошкодження об’єктів генерації та розподілу після масованої нічної атаки дронами та ракетами. У кількох областях зафіксовано знеструмлення, по всій Україні діють графіки відключень.

Міністерство енергетики заявило, що вночі з 5 на 6 грудня ворог завдав масованого ракетно-дронового удару по об’єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії у восьми областях України. Під атаками опинилися Київська, Чернігівська, Львівська, Одеська, Запорізька, Дніпропетровська, Миколаївська та Харківська області.

На ранок знеструмленими залишаються споживачі в Одеській, Чернігівській, Київській, Харківській, Дніпропетровській та Миколаївській областях. У міністерстві зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи вже тривають у тих районах, де це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

Сьогодні в усіх регіонах діють графіки погодинних відключень, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу. Міненерго нагадує, що актуальна інформація про відключення розміщується на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу, а зміни в енергопостачанні варто відстежувати на сторінках обленерго свого регіону.