МАГАТЕ: конфайнмент ЧАЕС втратив свої основні функції безпеки

Протягом 1-12 грудня місія агентства працює в Україні, оцінюючи стан електропідстанцій, які мають ключове значення для безпеки та захисту атомних електростанцій на тлі нещодавніх атак на енергетичну інфраструктуру. Про це повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Місія охоплює понад десять підстанцій, що є важливими вузлами об’єднаної енергосистеми та забезпечують зовнішнє електропостачання атомних електростанцій, три з яких досі працюють і виробляють електроенергію. Експерти оцінюють масштаби пошкоджень, вивчають перебіг ремонтних робіт і визначають практичні кроки для підвищення стійкості системи зовнішнього живлення АЕС.

Це вже не перша подібна місія МАГАТЕ з вересня минулого року, відколи підстанції почали зазнавати дедалі серйозніших пошкоджень унаслідок бойових дій. За словами Гроссі, ці об’єкти є абсолютно необхідними для охолодження реакторів та роботи інших систем безпеки, а також для передачі виробленої електроенергії споживачам.

Попередні перевірки фахівців МАГАТЕ засвідчили подальшу деградацію енергомережі України та зростання викликів для системи передачі електроенергії. Агентство й надалі відстежує ситуацію з точки зору ядерної безпеки та захищеності.

Окремо минулого тижня інша команда МАГАТЕ завершила комплексну перевірку нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, який у лютому зазнав значних пошкоджень унаслідок удару дрона. Пожежа пошкодила зовнішню обшивку гігантської металевої конструкції, зведеної для стримування радіоактивних викидів із зруйнованого у 1986 році реактора.

Місія підтвердила, що конфайнмент втратив свої основні функції безпеки, зокрема здатність до ізоляції, однак несучі конструкції та системи моніторингу не зазнали незворотних ушкоджень. Було виконано обмежені тимчасові ремонти даху, проте МАГАТЕ наголошує на необхідності якнайшвидшого та комплексного відновлення для запобігання подальшій деградації та забезпечення довгострокової ядерної безпеки.

Агентство рекомендує продовжити відновлювальні та захисні роботи, запровадити контроль вологості, оновити програму моніторингу корозії, а також модернізувати автоматизовану систему спостереження за станом захисного об’єкта, спорудженого над реактором одразу після аварії.