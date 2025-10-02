        Суспільство

        Саркофаг над зруйнованим блоком ЧАЕС живлять аварійні дизель-генератори, — МАГАТЕ

        Галина Шподарева
        2 Жовтня 2025 20:09
        Чорнобильська АЕС / Фото: wikipedia.org
        Чорнобильська АЕС / Фото: wikipedia.org

        Захисна конструкція над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС залишилась без електропостачання після російського удару по підстанції “Славутич”. Наразі вона працює від двох аварійних дизель-генераторів.

        Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

        Станом на четвер, 2 жовтня, конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС забезпечують енергією два аварійні дизель-генератори. Знеструмлення сталося після російського обстрілу підстанції “Славутич” 1 жовтня.

        “Об’єкт швидко переключився на альтернативні лінії, і електропостачання було відновлено, за винятком Нової безпечної захисної оболонки (НБО), яка покриває старий саркофаг, побудований після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році”, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

        За інформацією МАГАТЕ, інші об’єкти на ЧАЕС повністю забезпечені електроенергією та працюють від звичайних джерел живлення.

        Нагадаємо, 1 жовтня Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через російський удар по енергетичній інфраструктурі міста Славутич, яка живить станцію.


