Саркофаг над зруйнованим блоком ЧАЕС живлять аварійні дизель-генератори, — МАГАТЕ

Захисна конструкція над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС залишилась без електропостачання після російського удару по підстанції “Славутич”. Наразі вона працює від двох аварійних дизель-генераторів.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

Станом на четвер, 2 жовтня, конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС забезпечують енергією два аварійні дизель-генератори. Знеструмлення сталося після російського обстрілу підстанції “Славутич” 1 жовтня.

Реклама

Реклама

“Об’єкт швидко переключився на альтернативні лінії, і електропостачання було відновлено, за винятком Нової безпечної захисної оболонки (НБО), яка покриває старий саркофаг, побудований після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році”, – йдеться у повідомленні МАГАТЕ.

За інформацією МАГАТЕ, інші об’єкти на ЧАЕС повністю забезпечені електроенергією та працюють від звичайних джерел живлення.

Нагадаємо, 1 жовтня Чорнобильська АЕС опинилася у блекауті через російський удар по енергетичній інфраструктурі міста Славутич, яка живить станцію.