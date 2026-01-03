Арахамія назвав дедлайн підготовки законопроєкту про вибори і можливий референдум

До кінця лютого Верховна Рада може підготувати та презентувати законопроєкт щодо проведення виборів і можливого референдуму про мирну угоду.

Про це 3 січня повідомив голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, передає Суспільне. За його словами, вже створена робоча група, яка готує відповідний документ, а внутрішній дедлайн для завершення роботи над драфтом — кінець лютого.

Арахамія зазначив, що серед можливих сценаріїв розглядається проведення президентських виборів одночасно з референдумом щодо мирної угоди. Він наголосив, що перед виборчою системою України існують серйозні виклики, зокрема втрата частини територій, перебування за кордоном близько 7 мільйонів громадян, а також питання голосування внутрішньо переміщених осіб і відновлення втрачених виборчих дільниць. Для проведення референдуму, за його словами, необхідна явка щонайменше 50% виборців.

Голова фракції підкреслив, що вибори або референдум не проводитимуть «за будь-яку ціну», а лише за умови дотримання демократичних і безпекових стандартів, які визнаються у світі. За його словами, безпекові питання є пріоритетними, і міжнародні партнери це розуміють.

3 січня до Києва прибули представники 15 європейських держав, а також посадовці НАТО, Європейської ради та Європейської комісії для обговорення з керівництвом України безпекових і економічних питань. За словами Арахамії, перша сесія була присвячена опрацюванню документів, після чого радники мають узагальнити отриману інформацію перед зустріччю лідерів «Коаліції охочих» у Парижі 6 січня.