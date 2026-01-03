Одеський ТЦК назвав фейком повідомлення про травмування чоловіка під час “втечі” з центру через вікно

В Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки спростували інформацію про нібито тяжке травмування 42-річного чоловіка під час «спроби втечі» з приміщення ТЦК в Овідіополі.

Про це заявили в Одеському обласному ТЦК та СП. Там наголосили, що поширена в соцмережах інформація про численні переломи, госпіталізацію та інші обставини є вигаданою. За офіційними даними, на території Одеського РТЦК та СП у місті Овідіополь жодних подій, описаних у відповідних публікаціях, не зафіксовано, а жоден громадянин не отримував травм у приміщеннях центру.

В обласному ТЦК підкреслили, що у своїй діяльності дотримуються принципів прозорості та підзвітності суспільству, а всі інциденти, які стосуються роботи ТЦК та СП, у разі їх виникнення отримують офіційні роз’яснення та належну правову оцінку.

У відомстві зазначили, що подібні інформаційні вкиди мають на меті дискредитацію мобілізаційних заходів і штучне створення суспільної напруги. Представників медіа та громадськість закликали користуватися лише офіційними джерелами та не поширювати неперевірені твердження.

Раніше в телеграм-каналах з’явилася інформація про те, що в Овідіополі Одеської області стався інцидент із затриманим чоловіком віком 42 роки. Його нібито доставили співробітники РТЦК і утримували в приміщенні. Чоловік спробував втекти, вистрибнувши через вікно і розбивши скло. В результаті він отримав важкі травми — поранення черевної порожнини і переломи обох рук. Потерпілого у важкому стані госпіталізували.