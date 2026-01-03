Свириденко: на відновлення України необхідно $800 млрд

Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що потреби України на повоєнне відновлення та економічне зростання оцінюються у 800 млрд доларів США.

За словами Свириденко, ці оцінки були озвучені під час економічного блоку консультацій із радниками з питань національної безпеки 15 країн-партнерів, а також представниками Європейської ради, Єврокомісії та НАТО. У консультаціях також взяли участь віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка та міністр економіки Олексій Соболев, а в онлайн-форматі долучився представник президента США Стівен Віткофф.

Свириденко зазначила, що сторони працюють над 10-річним планом економічного процвітання Ukraine prosperity plan — спільною програмою України, США, ЄС та країн G7. Залучення коштів планується через публічний капітал у вигляді грантів і позик, а також приватні інвестиції в інфраструктуру, енергетику, промисловість і розвиток людського капіталу.

Премʼєр-міністр наголосила, що всі партнери поділяють позицію, за якою вступ України до ЄС є ключовим елементом економічного розвитку, а економічне відновлення неможливе без надійних безпекових гарантій. Сторони домовилися продовжити роботу над джерелами фінансування плану протягом найближчих тижнів.