Зеленський відреагував на заяви військових щодо підтримки голови СБУ Василя Малюка

Президент України Володимир Зеленський під час брифінгу прокоментував заяви відомих військових командирів, які публічно висловилися на підтримку голови Служби безпеки України Василя Малюка на тлі інформації про можливе кадрове рішення щодо його посади.

За словами глави держави, він уже відповідав на це запитання раніше та наголосив, що всі кадрові рішення ухвалюватиме самостійно, керуючись власним баченням необхідних ротацій. «Я всіх поважаю. Я буду робити ті ротації, які я вирішив зробити», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, на підтримку голови СБУ Василя Малюка раніше публічно виступили низка відомих військових командирів, зокрема командувач Об’єднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий, командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт “Мадяр” Бровді, командир 1-го корпусу НГУ «Азов» Денис “Редіс” Прокопенко, командувач Третього армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, засновник спецпідрозділу ГУР МО «Kraken» Костянтин Немічев та інші.

Президент при цьому не уточнив, які саме кадрові рішення можуть бути ухвалені найближчим часом, підкресливши, що всі ротації відбуватимуться в межах його повноважень і відповідно до загальної стратегії посилення системи управління та безпеки держави.