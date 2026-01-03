Сергій Кислиця стане першим заступником керівника Офісу президента — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч із Сергієм Кислицею та анонсував його призначення на посаду першого заступника керівника Офісу президента.

За словами глави держави, під час зустрічі обговорили деталі дипломатичної роботи України та можливості посилення цього напряму в Офісі президента. Йдеться, зокрема, про забезпечення комунікації з міжнародними партнерами на найвищому рівні, розвиток двосторонньої співпраці та синхронізацію роботи з системою Міністерства закордонних справ.

Зеленський зазначив, що Сергій Кислиця після призначення продовжить участь у переговорному процесі. Наразі Кислиця обіймає посаду першого заступника міністра закордонних справ України.

