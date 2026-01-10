В Офісі президента підтвердили кандидатуру Дениса Маслова на посаду міністра юстиції

Заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра заявила, що залишається на своїй посаді та продовжить координувати державну політику у сфері юстиції і правосуддя, а також міжнародний напрям притягнення Росії до відповідальності за збройну агресію.

Про це Мудра повідомила після робочої розмови з керівником Офісу президента Кирилом Будановим та кандидатом на посаду міністра юстиції Денисом Масловим. За її словами, сторони домовилися про спільну роботу, координацію дій і взаємну підтримку у реалізації державної політики у сфері юстиції.

Мудра зазначила, що у своїй нинішній ролі зосередиться на питаннях правосуддя в Україні, а також на формуванні та реалізації міжнародної політики держави щодо забезпечення справедливості і притягнення Російської Федерації до відповідальності за злочин агресії. Вона наголосила, що в цих напрямах ключовими є послідовність, довіра міжнародних партнерів і конкретний результат.

Реклама

Реклама

Також у дописі підтверджено, що кандидатом на посаду міністра юстиції залишається Денис Маслов. У разі підтримки його кандидатури Верховною Радою він очолить Міністерство юстиції України. Мудра висловила впевненість, що під його керівництвом відомство трансформується з процедурного адміністратора в орган, який формує правову політику держави та представляє її інтереси.

Ірина Мудра підкреслила, що продовжує роботу разом із Президентом України, керівництвом Офісу президента, урядом, парламентом і командою, акцентуючи на професійному та результативному підході.