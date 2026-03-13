Що таке бішектомія і кому підходить ця операція

Іноді достатньо прибрати невеликий обсяг в області щік, щоб обличчя набуло більш виразних контурів і підкреслених вилиць. Бішектомія – одна з таких процедур, яка допомагає позбавитися зайвого обсягу за рахунок видалення грудок Біша. Ця операція стає вибором для тих, хто хоче зробити овал обличчя більш чітким та легким, зберігши при цьому природність.

Особливості процедури бішектомії

Бішектомія є хірургічне видалення жирових грудок, розташованих у глибині щік. Ці грудки Біша забезпечують природний об’єм в області обличчя, але якщо вони виражені дуже сильно, обличчя здається повним або круглим.

Операція зачіпає саме грудки Біша, не впливаючи на м’язи обличчя та шкіру. Це важливий момент — втручання спрямоване на внутрішній обсяг, завдяки чому коригування має природний вигляд і не порушує міміку.

Техніка проведення

Бішектомія виконується через невеликі проколи на внутрішній стороні щік, що виключає видимі рубці. Хірург акуратно видаляє необхідний обсяг жирової тканини, контролюючи симетрію та природність результату.

Процедура проводиться під загальною або місцевою анестезією із седацією, триває близько 30–60 хвилин, що мінімізує ризики та прискорює відновлення. Оскільки доступ закрито всередині рота, зовнішніх слідів втручання не залишається.

Переваги та обмеження методу

Головна перевага такої операції — швидкий та помітний ефект в організації овалу обличчя без тривалої реабілітації та суттєвого ризику ускладнень. Бішектомія допомагає позбавитися від «пухлих» щік, роблячи обличчя більш худим і гіршим.

Проте цей метод не універсальний. Наприклад, він не підійде, якщо надмірний обсяг пов’язаний не з грудками Біша, а із загальною масою жирової тканини обличчя або зі станом шкіри. Також варто враховувати, що після видалення обсяг може стати дуже малим, якщо вибрати процедуру без попередньої консультації з досвідченим пластичним хірургом.

Кому підходить бішектомія: показання та протипоказання

Бішектомія показана тим, хто хоче підкреслити вилиці та покращити овал обличчя, особливо якщо присутній виражений об’єм у середній частині щік.

Показання до проведення

Надлишковий обсяг в області щік за рахунок збільшених грудок Біша

Небажання робити більші та інвазивні операції на обличчі

Бажання зробити обличчя візуально худим і витонченим

Відсутність яскраво виражених ознак старіння та в’ялості шкіри в зоні операції

Гарний загальний стан здоров’я та відсутність хронічних захворювань

Протипоказання та ризики

Операція не рекомендується:

Порушення згортання крові

Інфекційні захворювання на гострій стадії

Схильність до утворення келоїдних рубців

Серйозних соматичних проблем, які можуть посилитися хірургічним втручанням

Наявність запальних процесів у ротовій порожнині

Перед процедурою лікар обов’язково проведе ретельне обстеження, щоб унеможливити ризики та підібрати оптимальну техніку.

Реабілітація та результат після операції

Відновлення після бішектомії відбувається відносно легко. У перші дні можливий невеликий набряк та дискомфорт, які швидко минають. Для прискорення загоєння рекомендується дотримуватися м’якої дієти та дотримуватись рекомендацій хірурга з гігієни порожнини рота.

Протягом 1–2 тижнів особа вже набуває більш виразного та підтягнутого вигляду. Кінцевий результат стабілізується через місяць, коли повністю спадуть усі набряки.

Сучасні технології та досвід лікарів забезпечують природний та довготривалий ефект без шкоди для природної міміки.

Ліцензія АЕ №638496 від 03.04.2015р. на надання медичних послуг медичним центром для дітей та дорослих “Дейлі медикал” (Daily Medical).