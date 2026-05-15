        Економіка

        Прокуратура взялася за забудовника ТРЦ “Нікольський” у Харкові: місто недоотримало сотні мільйонів

        Галина Шподарева
        15 Травня 2026 14:46
        ТРЦ "Нікольський" у Харкові / Фото: kharkovblog.info
        Прокуратура Харкова подала позов до забудовника одного з найбільших ТРЦ міста через несплату пайової участі. Бюджет громади недоотримав понад 180 млн грн під час реалізації проєкту вартістю 2,35 млрд грн.

        Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

        Правоохоронці не озвучують назву ТРЦ. За даними джерел “Головне в Україні”, йдеться про торгово-розважальний центр “Нікольський”, розташований за адресою вулиця Григорія Сковороди, 2-а. Багатофункціональний ТРЦ було введено в експлуатацію у 2021 році.

        За даними прокуратури, під час будівництва об’єкта вартістю 2,35 млрд грн забудовник не сплатив кошти пайової участі (понад 180 млн грн) у розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста, як це передбачено законодавством для масштабних проєктів.

        Прокуратура вимагає стягнути ці кошти до бюджету Харкова як недоотриманий ресурс для розвитку громади.


