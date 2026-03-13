На Полтавщині на групу оповіщення ТЦК напали близько 20 людей

У Полтавській області група осіб напала на групу оповіщення територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП.

Інцидент стався близько 11:00 13 березня в районі населеного пункту Нижні Млини. За даними відомства, група чисельністю до 20 осіб перешкоджала роботі військовослужбовців ТЦК та поліцейських, які проводили мобілізаційні заходи.

Під час конфлікту було застосовано сльозогінний газ. У результаті троє військовослужбовців і троє поліцейських отримали ураження у вигляді хімічних опіків.

Для припинення протиправних дій на місце події прибули додаткові екіпажі Національної поліції. У результаті правоохоронці затримали вісьмох чоловіків, які перешкоджали роботі групи оповіщення.

У ТЦК зазначили, що шестеро з затриманих підлягають мобілізації, наразі вони проходять військово-лікарську комісію.

У відомстві наголосили, що групи оповіщення виконують мобілізаційні заходи для комплектування Сил оборони України, а перешкоджання їхній діяльності є протиправним і негативно впливає на обороноздатність держави.