5 років умовно: на Харківщині засудили адміністратора WhatsApp-групи про локації ТЦК

У Харківській області суд визнав винним жителя Солоницівки, який поширював у месенджері WhatsApp інформацію про місця роботи груп оповіщення. Йому призначили 5 років позбавлення волі з іспитовим строком.

Про це повідомляє АрміяInform. За даними слідства, обвинувачений адміністрував чат із близько 150 учасниками, де систематично повідомляв про місця та час вручення повісток.

Унаслідок цього окремі громадяни могли уникати військового обліку та призову, що, за висновками слідства, перешкоджало комплектуванню підрозділів.

Реклама

Реклама

У матеріалах справи зазначається, що дії чоловіка були спрямовані не лише проти військовослужбовців ТЦК та СП, а й проти Збройних Сил України, Сил оборони, держави та українського народу.

Також наголошується, що він продовжував свої дії, усвідомлюючи їхні наслідки, зокрема те, що вони могли грати на користь російській армії.

У суді обвинувачений визнав провину. Як зазначено у вироку Дергачівського районного суду Харківської області, його дії кваліфікували як перешкоджання законній діяльності ЗСУ.

Суд призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з іспитовим строком на 2 роки.